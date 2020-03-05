Россияне предпочитают отдыхать внутри страны в Москве, Сочи и на горнолыжном курорте «Красная Поляна».
Специалисты аналитического центра «Авито Недвижимость» проанализировали просмотры объявлений о краткосрочной аренде жилья на курортах и в 25 туристических городах с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Выяснилось, что чаще всего россиян интересовал отдых в Сочи. На втором месте рейтинга — Москва, третье место — горнолыжный курорт «Красная Поляна».
Россияне также предпочитали отдыхать в местах с морозным климатом и снежными зимами, поскольку в европейской части с декабря по февраль было аномально тепло. В частности, жители Краснодара и Нижнего Новгорода интересовались отдыхом в Якутии,
NEWS.ru писал, что самыми популярными зарубежными странами весной у российских туристов стали Чехия, Италия, Франция, Испания и Португалия. Путёвки в эти страны чаще всего бронируют. Об этом сообщала Ассоциация туроператоров России. Возможно, туры в Италию будут менее популярными из-за вспышки в стране коронавируса.
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