https://static.news.ru/photo/19d497c0-5ec4-11ea-b23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне предпочитают отдыхать внутри страны в Москве, Сочи и на горнолыжном курорте «Красная Поляна».

Специалисты аналитического центра «Авито Недвижимость» проанализировали просмотры объявлений о краткосрочной аренде жилья на курортах и в 25 туристических городах с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Выяснилось, что чаще всего россиян интересовал отдых в Сочи. На втором месте рейтинга — Москва, третье место — горнолыжный курорт «Красная Поляна».

Россияне также предпочитали отдыхать в местах с морозным климатом и снежными зимами, поскольку в европейской части с декабря по февраль было аномально тепло. В частности, жители Краснодара и Нижнего Новгорода интересовались отдыхом в Якутии, сообщает «ПолитЭксперт».

NEWS.ru писал, что самыми популярными зарубежными странами весной у российских туристов стали Чехия, Италия, Франция, Испания и Португалия. Путёвки в эти страны чаще всего бронируют. Об этом сообщала Ассоциация туроператоров России. Возможно, туры в Италию будут менее популярными из-за вспышки в стране коронавируса.