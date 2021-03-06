Названы самые популярные туристические направления россиян на 8 марта

https://static.news.ru/photo/9192e4a6-a785-11ea-8cf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для поездок на праздничные выходные с 6 по 8 марта российские туристы выбирают Москву, Санкт-Петербург и Стамбул. Данные сервиса путешествий Ostrovok.ru приводит РИА Новости.

Эксперты отмечают , что интерес российских граждан к Турции заметно выросла в сравнении с прошлым годом. Так, количество бронирований отелей там увеличилось на 70%.

Что касается путешествий по российским городам, то, согласно данным сервиса, туристы чаще всего бронируют гостиницы в среднем на три ночи. При этом стоимость номера на двоих в сутки составляет порядка 4,3 тысячи рублей — за год она увеличилась приблизительно на треть.

Самое дешёвое предложение можно найти в Екатеринбурге, где за номер на двоих в сутки просят 2 тысячи рублей.

За границей самый бюджетный вариант — Хургада, где сутки проживания в отеле стоят около 5,4 тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ростуризму поручили разработать стандарт формата «всё включено» для отечественных гостиниц. Соответствующая работа уже ведётся.