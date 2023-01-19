Названы страны с самым высоким спросом на жилье среди россиян Отельер Агапов: спрос на покупку апартаментов в Казахстане вырос среди россиян на 426% в 2022 году

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Тбилиси

Количество россиян, интересовавшихся покупкой жилья в Турции, Грузии и Арабских Эмиратах, в 2022 году увеличилось в 1,5-2,5 раза, но рекордным спросом пользовалась недвижимость в Казахстане: на некоторые категории жилплощади он увеличился на рекордные 426% за год, сообщил директор по развитию отелей Антон Агапов. По оценке эксперта, тенденция связана с тем, что на фоне санкций инвесторы захотели диверсифицировать свои активы, пишет журнал «Компания».

Мы отмечали высокий спрос на сервисные апартаменты (объекты, приобретаемые инвесторами для последующей сдачи в аренду) в Казахстане. Высокие показатели загрузки апарт-отеля YE’S Astana (средняя загрузка в четвертом квартале 2022 года составила 98%) и невозможность приобретения жилой недвижимости для российских инвесторов без вида на жительство увеличили спрос на 426%, — отметил Агапов.

Директор агентства недвижимости Мария Румянцева рассказала, что спрос на квартиры в турецких городах-курортах в 2022 году вырос на треть. По ее словам, раньше компания специализировалась на рынке Москвы, но в 2022-м клиенты стали интересоваться жильем в Турции, в связи с чем она временно переехала в эту страну, чтобы наладить партнерство с агентствами недвижимости и застройщиками. Румянцева отметила, что жилье в основном приобретают русскоговорящее покупатели.

Не ожидала, что соотечественников в Анталье настолько много, буквально каждый второй. В кафе, ресторанах все говорят на русском языке, есть меню на русском. У интернет-провайдера есть менеджеры, говорящие на русском. И так во всей сфере обслуживания, — рассказала она.

Прошлой зимой сообщалось, что спрос на жилье в Турции среди россиян вырос более чем вдвое. Причинами такой тенденции называли возможность работать удаленно и отложенный спрос 2020 года.