Названы самые популярные способы мошенничества в Интернете

https://static.news.ru/photo/e392f0bc-6e94-11eb-98a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты назвали самые популярные сценарии и виды сетевого мошенничества, которые получили широкое распространение в 2020 году. Отмечается, что всплеск случаев мошенничества произошёл в связи ростом на 44% российского рынка электронной коммерции.

Большинство успешных атак мошенников осуществлялись по стандартному сценарию покупки или продажи товаров. При этом злоумышленники добивались своего в 60% случаев — по сравнению с 25% в 2019 году.

Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, поверив лжепродавцу, составляла 10 тысяч рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, теряли в среднем шесть тысяч рублей, — пишет RT со ссылкой на аналитиков.

Наибольшую популярность приобрёл фишинг — создание мошенниками копий известных сайтов и платёжных форм. Так, за прошлый год было обнаружено свыше 7,4 тысячи ресурсов, которые представляли собой подделку под реальные сайты и сервисы и были направлены на то, чтобы отнять деньги у доверчивых пользователей.

За 2020 год антивирусная «Лаборатория Касперского» заблокировала более 80 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы, при этом порядка трети из них касалась страниц, на которые пользователи переходили по мошенническим рассылкам и по объявлениям об акциях и конкурсах.

Специалисты призывают юзеров регулярно обновлять приложения и не забывать придумывать сложные пароли для аккаунтов. Также следует обращать внимание на названия сайтов — адрес фишинговой страницы, как правило, выглядит максимально приближённым к оригиналу, но всё же отличается. И, разумеется, не стоит доверять каждому объявлению, «выгодному» предложению и переходить по сомнительным ссылкам.

Как ранее писал NEWS.ru, на всевозможных сайтах знакомств зачастую бывают не только те, кто хочет найти вторую половину. Попадаются и мошенники, которые маскируются под одиноких людей в поисках потенциальной жертвы. Выявить таковых непросто, но всё-таки можно, говорят психологи.

Насторожить должны слишком положительный и правильный образ человека, его намерения ускорить развитие отношений, а также неожиданные просьбы и слишком личные вопросы.