Названы самые популярные схемы мошенничества с жильем

https://static.news.ru/photo/e5ca4e58-6fca-11ea-a7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа квартиры по подложным документам и проведение сделок с привлечением недееспособных лиц являются самыми распространёнными видами мошенничества в сфере недвижимости. Об этом заявили опрошенные РИА «Недвижимость» юристы.

Эксперты предупреждают о том, что не следует покупать квартиры по копиям документов, даже нотариально заверенных. Кроме того, в оригинальных документах не должно быть никаких помарок и исправлений. Если же квартира продаётся по доверенности, следует потребовать присутствия на сделке собственника помещения.

Ещё один распространённый вид мошеннических схем — продажа квартиры с участием лиц, имеющих возможность в будущем оспорить сделку через суд. К таким категориям относятся граждане с частичной или полной недееспособностью, пенсионеры. несовершеннолетние и бывшие супруги, с которыми продавцы «забыли» поделить имущество.

Также стоит быть осторожными при сделках, в которых фигурируют квартиры, якобы полученные в наследство. При подобных махинациях продавец сообщает, что он является единственным наследником и хочет продать доставшуюся ему недвижимость как можно скорее. Однако после заключения сделки он перестаёт выходить на связь, а вскоре появляется ещё один наследник и заявляет о своих претензиях на квартиру. Если новый наследник сможет доказать, что не был в курсе смерти родственника, велика вероятность признания сделки купли-продажи недействительной.

Ещё одна схема мошенничества, встречающаяся на рынке вторичного жилья — сделка с потенциальным банкротом. В этой ситуации объект недвижимости обычно реализуется по документам с заниженной стоимостью, затем собственник объекта банкротится, а сделка ставится под сомнение как фиктивная, после чего через суд доказывается, что она осуществлялась на очевидно невыгодных условиях с целью вывода денег. После этого в суде возникают «кредиторы банкрота», претендующие на недвижимость, уже купленную жертвой махинации. В этом ситуации юристы рекомендуют проверять кредитную историю продавца.

Следует насторожиться, если риелтор просит потенциального покупателя скорее внести задаток за понравившуюся квартиру, поскольку её может «застолбить» другой покупатель. В дальнейшем может выясниться, что квартира непригодна для проживания, имеет долги по ЖКХ и другие проблемы.

Кроме того, эксперты предостерегают покупателей вторичного жилья от сложных мошенничеств с участием недобросовестных юристов и хакеров.

Здесь в группе риска пенсионеры, одинокие люди и лица, которые являются неуверенными пользователями компьютера. Под видом социальной помощи мошенники получают доступ к паспорту, данным СНИЛС, после чего оформляют поддельную доверенность и саму ЭЦП. Далее с участием недобросовестного нотариуса оформляется договор дарения или купли-продажи от имени человека, который ничего не подозревает, — говорят специалисты.

И наконец, следует быть осторожными при взаиморасчётах между сторонами сделки. Так, расписка о передаче денег должна быть написана строго от руки, а наиболее приемлемый способ передачи денег — банковская ячейка, когда продавец получает право забрать деньги только после регистрации сделки Росреестром. Также среди способов расчета выступает депозит нотариуса и аккредитив.

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