Названы самые популярные подарки на Новый год среди россиян РИА Новости: одежда и гаджеты стали самыми популярными подарками на Новый год

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Одежда, электроника и ювелирные украшения оказались среди самых популярных подарков на предстоящий Новый год в России, следует из исследования аналитиков маркетплейса Ozon и МТС Банка. Повышенный спрос среди россиян также наблюдается на игрушки, товары для дома и детские подарочные наборы, передает РИА Новости.

С большой вероятностью россияне получат в качестве подарка на предстоящий праздник предметы гардероба, электронику или ювелирные украшения, — говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что в предновогодние месяцы в России продали в три раза больше ювелирных украшений, чем год назад. Большинство покупателей выбирают серьги, кольца и подвески. Продажи различных предметов гардероба выросли вдвое. Популярнее всего у россиян стали сезонные аксессуары — шапки, шарфы, перчатки. В два раза также увеличились продажи электроники, в частности наушников, телефонов и умных часов.

Ведущий эксперт отдела самозанятости и предпринимательства специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Пенина ранее рассказала, что универсальным подарком для коллег является книга. При этом, по ее словам, важно учитывать увлечения человека и степень близости общения с ним.