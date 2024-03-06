Мужчины раскрыли, что подарят женщинам на 8 Марта Российские мужчины назвали цветы лучшим подарком женщинам на 8 Марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большинство российских мужчин (28%) заявили, что намерены дарить женщинам на 8 Марта цветы, следует из результатов проведенного NEWS.ru интернет-опроса. При этом 18% респондентов заявили, что ничего не станут дарить, а 8% считают, что лучший презент на Международный женский день — это деньги.

Еще 15% опрошенных решили, что лучшим подарком для их женщин будут они сами. 5% респондентов планируют порадовать дам бытовой техникой или электроникой, 4% преподнесут им на праздник украшения, подарочные сертификаты или квартиру, а 2% — автомобиль. При этом часть респондентов отметили, что глупо делать подарки человеку из-за привязки к конкретной дате.

Хорошей женщине дарить подарки хочется каждый день! — отметил пользователь Nicolas.

Опрос проходил в период с 5 по 6 марта среди жителей разных регионов России. Участие в нем приняли свыше 3,3 тысячи человек.

Ранее садовод Октябрина Ганичкина заявила, что в преддверии Международного женского дня цены на букеты возрастут. По ее словам, чтобы сэкономить на букете, стоит выбирать не одноголовые, а кустовые цветы, например нарциссы, хризантемы или гвоздики. Еще один фактор, который поможет сберечь деньги, — это заблаговременный заказ цветов, добавила эксперт.

Садовод отметила, что выбирать нужно только свежие цветы, так они простоят в вазе намного дольше. Бутон цветка должен быть плотным и упругим, лепестки без заломов и потемневших краев, зелень — немятая, насыщенного цвета, пояснила она.