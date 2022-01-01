Названы самые популярные направления у россиян для путешествий в январе OneTwoTrip: россияне чаще всего рассматривают для поездок в январе Москву, Сочи и Турцию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более половины россиян, планирующих путешествия в январе, рассматривают для поездок города России и чаще всего интересуются перелетами в Москву, Сочи и Санкт-Петербург, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом OneTwoTrip. Среди зарубежных направлений спросом пользуется Турция, чаще всего туристы интересуются билетами в Стамбул и Анталью. Многие также интересуются перелетами в Ереван и на Пхукет, как показало исследование.

Среди российских городов путешественники чаще всего ищут билеты в Москву: на столицу приходится 20,5% поисковых запросов пользователей сервиса. На втором месте Сочи, перелеты в который рассматривают 12,4% клиентов, планирующих поездки заранее. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с долей в 10,9%. Средняя стоимость билета в эти города составляет 7400, 7000 и 7500 руб. соответственно, — сообщили аналитики.

Среди российских городов также популярны Минеральные Воды (3,9%, средняя стоимость билета — 6600 руб.), Калининград (2,9%, 7800 руб.), Казань (2,7%, 7200 руб.) и Екатеринбург (2,6%, 8500 руб.). Десятку замыкают Махачкала (2,6%, 7500 руб.), Уфа (2,5%, 8100 руб.) и Новосибирск (2,4%, 9600 руб.).

Среди зарубежных направлений лидирует Турция, 12,9% поисковых запросов приходится на Стамбул, куда можно улететь из Москвы в среднем за 15 300 руб., рассказали представители сервиса. По такой же цене есть билеты в Анталью, которую рассматривают 5,2% пользователей.

Билеты в столицу Армении интересуют 6,5% клиентов сервиса, перелет обойдется в 12 600 руб. Доля Пхукета в поисковых запросах составляет 5,7%, полететь на остров стоит 57 800 руб.

В Турции с 1 января отельеров обязали платить налог в размере 2% от суммы, которую туристы уплачивают за проживание. Налогоплательщиком при этом выступает именно отель, а не гости.