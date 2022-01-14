Названы самые популярные направления для путешествий в новогодние праздники

В этом году россияне на новогодние праздники чаще всего покупали железнодорожные и авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, рассказали в сервисе OneTwoTrip. При этом среди зарубежных стран лидировали Армения, Турция и Киргизия, пишет «Газета.Ru».

Чаще всего авиапутешественники выбирали для встречи Нового года и отдыха на длинных выходных Москву (доля 29,7% от всех бронирований, она сократилась на 13% в сравнении с предыдущим годом), Санкт-Петербург (10,1%, снижение спроса на 5%), Сочи (5,1%, востребован на 10% меньше, чем в 2021-м), — сообщает издание.

Отмечается, что в список популярных направлений входили Краснодар (3,5%, доля не изменилась) и Минеральные Воды, которые поднялись за год с седьмой на пятую строку (3,2%, +28%).

Среди зарубежных стран на первом месте оказалась Армения (19,8%), следом за ней Турция (16,3%) и Киргизия (8,7%). Четвёртое место в списке занял Азербайджан (7,4%), а пятёрку лидеров замкнул Узбекистан (7,2%). Помимо этого, в топ-10 попал Таджикистан, ОАЭ, Белоруссия, Молдавия и Грузия.

Ранее стало известно, что самыми дешёвыми направлениями для путешествия по России в январе стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Уфа. В рамках исследования учитывались запросы клиентов в период с 10 по 31 января.