Названы самые популярные направления для морских круизов Блогер Ансталь назвала морской круиз из Сочи в Турцию самым популярным у россиян

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Стамбул, Турция

Морской круиз из Сочи в Турцию стал самым популярным у россиян, сообщила NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, путешественники могут полюбоваться красивыми видами Эгейского побережья, а также посмотреть на древнейшие сооружения Стамбула.

Недавно появившийся у нас круиз стал самым популярным у россиян. Он стартует из Сочи и отправляется в Турцию. Проезжает мимо Стамбула, посещает Эгейское побережье. Таким образом, можно полюбоваться красивейшими видами, а также посмотреть на древнейший город Турции. По стоимости круиз недорогой, можно посмотреть специальные акции либо воспользоваться услугой раннего бронирования, — рассказала Ансталь.

Турэксперт добавила, что вторым по популярности направлением является круиз по арабским странам. Во время остановок туристы могут искупаться в море и посетить всемирно известные достопримечательности, пояснила путешественница.

Так как европейские круизы у россиян сейчас не востребованы, многие отправляются в путешествие из Арабских Эмиратов. Сейчас одним из самых популярных является круиз по Персидскому заливу. В него также входит посещение Катара и Бахрейна. Туристы могут искупаться в море, сходить по магазинам и посмотреть главные достопримечательности, — сказала Ансталь.

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