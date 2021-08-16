Названы самые популярные места отдыха в кредит

Адлер стал самым популярным местом для отдыха россиян в кредит. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на аналитиков ЮMoney.

По данным исследования, в июне 2021 года российские заёмщики побили рекорд по объёму кредитов на отпуск. Так, с июня 2020 года по июнь 2021-го 14% россиян отдохнули в кредит в Адлере. На втором и третьем месте оказались турецкие курорты — Анталья (13%) и Чолаклы (10%).

По словам владельцев отелей, в этот сезон россияне наиболее положительно реагируют на предложение разбить платёж за номер на несколько частей. Эксперты считают, что подобное кредитование позволяет туристам покупать более дорогие номера и меньше ограничивать себя на отдыхе.

По статистике, среди тех, кто отдыхал в кредит, 42% выбрали пятизвёздочные отели, 25% — «четыре звезды» и 23% — «три звезды». При этом отдохнули в кредит в Турции 45% россиян, а провести отпуск в РФ решился только 31%. На третьем месте с большим отрывом находится Танзания — 5% туров.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали, во сколько россиянам обойдётся поездка в Доминикану.