Названы самые популярные места для отдыха в России в 2023 году Бизнесмен Венксель: Алтай стал одним из самых популярных мест отдыха россиян

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

После коронавирусных и постфевральских ограничений по заграничным поездкам российские туристы обратили внимание на регионы, менее популярные раньше — Дагестан, Адыгея, Краснодарский край, Карелия, рассказал в беседе с NEWS.ru предприниматель Артем Венскель. Он отметил, что продолжает набирать популярность горнолыжный отдых в Кировске, Мурманской области и на курорте Шерегеш, Кемеровской области.

В средней полосе России, а точнее в Сибири, это Алтай, который в прошлом году принял рекордное число туристов. В 2023 году он, скорее всего, этот рекорд обновит. Из отдаленных мест — Камчатка, — сказал бизнесмен.

В то же время он посетовал, что сейчас у россиян стал несколько снижаться интерес к отдыху в Крыму.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что после новогодних праздников спрос на поездки снизился и путевки подешевели, в том числе на горнолыжные курорты. По его словам, самые популярные сейчас направления — черноморское побережье, Алтайский край, Подмосковье и северо-западная часть России. Он добавил, что рост цен в труистической сфере идет волнообразно и следующее повышение ожидается на февральских пятидневных каникулах.