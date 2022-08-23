Названы самые популярные маршруты для поездок туристов на поезде осенью «Туту.ру»: Симферополь и Анапа стали самыми популярными маршрутами для поездок на поезде

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Вокзал Симферополя

Российские туристы чаще всего выбирают для путешествий на поезде в бархатный сезон южные направления. Об этом говорят данные бронирований железнодорожных билетов, которые проанализировали специалисты онлайн-сервиса «Туту.ру», сообщает РИА Новости.

Лидерами списка стали маршруты из Москвы в Симферополь и Анапу. Билеты в Крым купили 8,3% пользователей, заплатив в среднем шесть тысяч рублей. На курорт в Краснодарский край намереваются поехать 5,7% туристов, их расходы на дорогу превысят 4,8 тысячи рублей в одну сторону.

Специалисты уверяют, что за год спрос на билеты в Симферополь вырос в три раза, в Анапу — в два. На третьем месте в списке предпочтений российских путешественников оказались поездки между Петербургом и Москвой. Данным маршрутом воспользуются 3,3% туристов, в среднем они платят за билет 2,8 тысячи рублей.

Также в десятку самых востребованных попали другие южные направления: из столицы в Новороссийск, Адлер, Феодосию, Сочи, Краснодар и Лазаревское, а также из Санкт-Петербурга в Симферополь. Средний чек по оформленным билетам по России этой осенью составил 4,4 тысячи рублей в одну сторону.

Ранее стало известно, что российские туроператоры готовят авиамаршруты на Карибские острова и курорты Юго-Восточной Азии через Турцию. Уже есть в продаже поездки в Доминикану. На сегодня добраться до стран Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии почти невозможно. Полёты в Таиланд были анонсированы «Аэрофлотом» и Etihad, но при этом вылеты предусмотрены только из Москвы. Для жителей регионов такие рейсы могут стартовать уже в октябре.