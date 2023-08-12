Названы самые популярные города у россиян для путешествий осенью «Туту»: самым популярным городом у россиян для путешествий осенью стал Сочи

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Самым популярным городом для путешествия осенью в России стал Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса путешествий «Туту». Отмечается, что по стране в ближайшее время собираются проехать три четверти всех потенциальных туристов. Такие данные получены после анализа данных бронирования авиабилетов пользователями.

По результатам исследования выяснилось, что внутри страны в ближайшее время планируют путешествовать 85% отдыхающих, ближнее зарубежье привлекает 8,8% граждан, дальнее — 6,2%. При этом наиболее привлекательными для поездок по РФ городами являются Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

В ближнем зарубежье отдыхающие чаще всего планируют посетить Ереван, Баку, Ташкент, Гянджу, Самарканд, Бишкек, Астану и Минск. Среди городов дальнего зарубежья наиболее востребованными оказались Стамбул, Анталья и Тель-Авив, за ними следуют Касабланка, Дубай, Бангкок, Пхукет и Даламан.

Ранее стало известно, что Сочи, Анапа и Санкт-Петербург оказались самыми востребованными направлениями для путешествий с собаками в августе 2023 года. По данным проведенных исследований, в топ-10 востребованных направлений также вошли Геленджик, Ейск, Голубицкая и Джубга в Краснодарском крае, Феодосия и Ялта в Крыму, Москва.