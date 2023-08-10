Названы самые популярные направления в России для поездок в сентябре Глава SpaceTravel: Алтай и Дагестан стали популярными для поездок в сентябре

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Те, кто не готов переплачивать за августовский «премиум», планируют поездки в начале осени, когда спрос начинает падать, рассказал NEWS.ru генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. По его словам, юг России наиболее популярен среди туристов, лидером среди городов остается Сочи.

Продление отпусков на сентябрь месяц – нормальная практика, многие туристы предпочитают путешествовать внутри страны. Те, кто не готов переплачивать за августовский «премиум», а это самый дорогой летний месяц, планируют поездки в начале месяца, когда спрос начинает падать. Юг России наиболее популярен, лидером остается город Сочи, мы в принципе видим, что этот курорт является круглогодичным, – рассказал Мурадян.

Эксперт отметил, что не менее популярен Северный Кавказ в части Дагестана за счет благоприятных погодных условий. Также для поездок в сентябре можно выделить такие направления, как Карелия и Алтай.

Безусловно, объем путешествий снизится в части долгосрочных туров, так как многие начнут выходить на работу. Но в этом плане Золотое кольцо и близлежащие города-сателлиты по-прежнему будут получать своего туриста выходного дня, а благоприятная погода, как правило, этому способствует. Отдых в бархатный сезон – хорошая возможность не привязывать себя к пиковым месяцам и отдохнуть по более низкой цене, – добавил Мурадян.

Ранее глава SpaceTravel Артур Мурадян назвал самые популярные заграничные направления на бархатный сезон. По его словам, большой спрос сохранится на поездки в Турцию. На втором месте окажутся Арабские Эмираты и Таиланд, где пока сохраняются выгодные ценовые предложения, с разницей в 10-15% по сравнению с турами на октябрь.