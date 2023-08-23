Названы самые популярные города для путешествий на автомобиле «Твил»: Сочи стал самым популярным городом для путешествий на машине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самым популярным городом для путешествия на автомобиле летом 2023 года стал Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил». Эксперты также отметили, что в летний сезон наличие парковки для автомобиля является одним из приоритетных требований у туристов.

По данным сервиса, лидером стал Сочи, в нем нынешним летом бронировали жилье 20% автотуристов. На втором месте оказалась Анапа — 12% бронирований, замыкает тройку лидеров Геленджик — 6%.

Аналитики отмечают, что требование о наличии парковки в месте размещения высказывали в 15% запросов. На втором месте идет близость жилья к морю — этот аспект волнует 12% отдыхающих.

Ранее эксперты сервиса по поиску авиабилетов выяснили, что осенью российские туристы чаще всего выбирают для путешествий Сочи — на внутренних направлениях и Стамбул — на заграничных. По имеющимся данным, внутри своей страны предстоящей осенью намерены путешествовать 66% россиян.

В свою очередь тревел-блогер Наталия Ансталь объяснила, почему поток туристов из России в Израиль увеличился за семь месяцев на 80%. Она отметила, что цены на поездку по данному направлению не такие высокие, как в Турцию или Арабские Эмираты. При этом туристы чаще всего отправляются в Нетанию, остальные города Израиля не так популярны.