Названы самые полезные продукты для женщин Диетолог Кононенко: говяжьи и свиные печень и язык полезны для женского организма

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Куриная печень

В женский рацион следует ввести говяжью, куриную или свиную печень, а также говяжий или свиной язык, советует врач-диетолог Инна Кононенко. Как отметила врач в беседе с «Москвой 24», эти продукты особенно полезны для женского организма за счет содержащегося в них железа. Во время репродуктивного возраста, по словам специалиста, женщины часто страдают от железодефицита.

Однако надо учитывать, что печень противопоказано употреблять при заболеваниях ЖКТ, повышенной мочевой кислоте, подагре и уратных камнях в почках, — предостерегла Кононенко.

В качестве гарнира к мясу диетолог предложила овощи, свежие или прошедшие тепловую обработку. В меню Кононенко также советует включить крестоцветные (брокколи, белокочанную или цветную капусту) для профилактики рака молочной железы. В период менопаузы, по словам специалиста, женщинам нужно добавить в рацион продукты, богатые кальцием. Это связано с тем, что во время менопаузы в костной ткани становится меньше кальция, отметила врач, в результате чего растет риск развития остеопороза.

Диетолог Соломатина рекомендует употреблять в пищу творог и кисломолочные продукты для восстановления работы печени и поджелудочной железы. Специалист посоветовала отказаться от жирных салатов и жареной пищи после новогодних праздников, чтобы наладить работу организма.