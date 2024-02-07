Названы самые полезные продукты для укрепления сосудов Врач Янг посоветовала есть скумбрию для укрепления сосудов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Употребление скумбрии и чеснока способствует укреплению сосудов и нормализации артериального давления, рассказала врач Екатерина Янг в своем Telegram-канале. По ее словам, скумбрия содержит в себе омега-3 жирные кислоты, а также витамин D. Данные вещества помогают улучшить эластичность сосудов и текучесть крови. Чеснок же особенно полезен при повышенном уровне холестерина.

Специалист подчеркивает, что выстраивание правильного рациона питания помогает организму бороться с различными инфекциями и воспалениями. Она советует чаще есть скумбрию, так как эта рыба богата жирами, способствующими борьбе с лишним весом. Кроме того, вещества в составе скумбрии повышают количество «хорошего» холестерина — липопротеинов высокой плотности. Употребление чеснока же помогает бороться с «плохим» холестерином, то есть с липопротеинами низкой плотности.

Чеснок способствует снижению уровня «плохого» холестерина, помогает снизить кровяное давление, а также способствует разжижению крови, — рассказала Янг.

Нутрициолог Катерина Кузина ранее рассказала, почему попытки похудеть оборачиваются неудачей. По ее словам, это может быть связано с частыми перекусами, а также с недостатком сна. Кроме того, на образование лишнего веса влияют гормональные сбои.