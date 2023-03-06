Названы самые полезные для диабетиков продукты во время поста Диетолог Плотникова: во время поста диабетикам следует добавить в рацион грибы, орехи и тофу

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Для диабетиков наиболее полезными продуктами во время поста являются изделия из цельнозерновой муки, грибы, тофу и отруби, а также орехи и семечки, рассказала Lenta.ru диетолог Кристина Плотникова. Она также посоветовала добавить в рацион больше бобовых, овощей, круп и макарон из твердых сортов пшеницы. При этом врач предупредила, что для людей с диабетом вреден фастфуд, наподобие чипсов и кукурузных хлопьев.

Людям с сахарным диабетом вредят макароны из мягких сортов пшеницы, кукурузные хлопья, чипсы и другой фастфуд <...> На пользу организму пойдут орехи, семечки, изделия из цельнозерновой муки, отруби, грибы, тофу, — пояснила Плотникова.

Диетолог добавила, что во время поста диабетикам следует исключить из рациона продукты, которые приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Речь идет о картофеле, отварной свекле, моркови, кукурузе, а также любых сладостях и сладких напитках. Эксперт призвала больных диабетом отказаться от манной крупы, белого риса, кускуса и изделий из пшеничной муки. Помимо того, она посоветовала употреблять фрукты и ягоды в ограниченных объемах.

Даже если врач не запрещает есть ягоды и фрукты, употреблять яблоки, авокадо, клубнику, облепиху, малину, голубику, смородину, апельсин, киви, грушу, вишню, манго, чернослив следует в ограниченном количестве, — заключила Плотникова.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина ранее рассказала, что поститься не следует людям, у которых имеются заболевания ЖКТ, например, язвенная болезнь желудка, острый и хронический гастрит, панкреатит, холецистит, а также почечная недостаточность. Эксперт пояснила, что организм во время поста не получает достаточного количества белка и жира, витаминов D, А, В12, железа, кальция и фосфора.