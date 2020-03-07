https://static.news.ru/photo/1be3bfb2-607e-11ea-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-диетолог Лидия Ионова составила рейтинг полезности молочных продуктов, поставив на первое место йогурт.

Как отметила диетолог, в этом продукте много быстроусвояемого белка, кальция и полезных бактерий. Кроме того, для употребления йогурта почти нет противопоказаний, чего нельзя сказать, например, о кефире, который противопоказан людям, страдающим от проблем с желудком.

Людей с такими проблемами от одного стакана кефира иногда начинает тошнить. А при кефирной диете ощущается ещё и резкий упадок сил и дискомфорт в желудке, — цитирует её РИА Новости.

Ещё ниже в рейтинге айран и простокваша. В первом напитке много соли, а во втором мало полезных бактерий. Но хуже всего ряженка, поскольку в топлёном молоке, из которого её делают, появляются конечные продукты гликирования, которые считаются фактором старения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врачи-диетологи рассказали, кому не стоит увлекаться блюдами из гречки. Кроме того, эксперты пояснили, что гречку не нужно есть каждый день.