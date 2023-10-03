Названы самые полезные функции стиральных машин Малышева заявила о пользе стиральных машин с сушкой для борьбы с бактериями

Стиральные машины с функцией сушки и гипоаллергенной программой являются наиболее полезными в сравнении с остальными подобными устройствами, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, эти функции помогают уничтожать бактерии на одежде, а также предотвращать развитие грибков.

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что машинки с функцией сушки полезны как с медицинской точки зрения, так и с точки зрения удобства. В стиральных машинах без такой функции образуется высокая влажность, благоприятная для размножения бактерий и грибков. Обработка сухим воздухом же уничтожает патогенные микроорганизмы, способствуя профилактике различных заболеваний. В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус рекомендует выбирать стиральные машины с гипоаллергенными программами.

Гипоаллергенная программа повышает температуру стирки, таким образом белки, которые чаще всего являются аллергенными, разрушаются. Бактерии и грибы, которые тоже могут быть источником аллергической реакции, также уничтожаются, — рассказал он.

При этом специалист уточнил, что у гипоаллергенных программ есть и отрицательные свойства. Они способствуют образованию налета на резиновых манжетах. Он советует чаще чистить барабан, чтобы избежать образования бактерий.

Елена Малышева ранее развеяла самые популярные мифы о микроволновых печах. По ее словам, они не представляют никакой опасности для здоровья, так как волны, которыми нагревается пища, не выходят за пределы устройства благодаря специальным экранам.