Названы самые полезные для похудения продукты Эндокринолог Тананакина посоветовала есть орехи, чтобы притупить чувство голода

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В процессе похудения стоить включить в рацион орехи, яйца, овощи, яблоки, ягоды и мясо, содержащее большое количество постных белков, посоветовала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Она рассказала «Газете.Ru», что орехи помогут притупить чувство голода за счет содержащихся в них клетчатки, белков и полезных жиров.

Рекомендуются для снижения веса орехи. Все дело в том, что содержащаяся в них клетчатка, белок и полезные жиры притупляют чувство голода. Но этим продуктом не стоит злоупотреблять. Суточная доза любых орехов не должна превышать 30 г, — пояснила специалист.

По словам эндокринолога, в борьбе с лишним весом полезны постные белки, так как они создают чувство сытости и нормализуют уровень сахара. Больше всего их содержится в курице и индейке. Такими же свойствами обладают чечевица и фасоль. Тананакина порекомендовала включить в рацион худеющих яйца. Этот продукт станет хорошим источником не только белков, но и витаминов и минералов.

Среди овощей стоит обратить внимание на брокколи, цветную и брюссельскую капусты. Эндокринолог пояснила, что они минимизируют проблемы с пищеварением. Хрустящие овощи, такие как сельдерей, подойдут для полезных перекусов.

Рекомендовано для борьбы с лишними килограммами есть и яблоки. Они обогащены клетчаткой и антиоксидантами, а также известны своими противовоспалительными свойствами. Этот фрукт также содержит фитохимические вещества и витамин С. Яблоки имеют невысокую калорийность, употреблять их лучше в свежем или запеченном виде, — добавила врач.

Специалист также объяснила, что ягоды — это хороший источник клетчатки, антиоксидантов и витаминов С. Они помогут организму нормально функционировать и избавиться от лишнего веса.

Телеведущая Елена Малышева ранее назвала самой полезной диетой Weight Watchers. Она пояснила, что для человека индивидуально рассчитывается лимит баллов, в которых измеряются продукты исходя из соотношения белков, жиров и углеводов.