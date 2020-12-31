Названы самые перспективные специальности в российских вузах

https://static.news.ru/photo/1a501988-4d19-11eb-bba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

«Российская газета» составила рейтинг 10 самых перспективных специальностей, которым обучают в вузах РФ. Список возглавили медиакоммуникации.

Это направление связано с традиционной журналистикой, но также включает в себя несколько смежных сфер.

Кем вы будете работать, если выберете медиакоммуникации? Можете быть журналистом, продюсером, разработчиком новых медиапродуктов, заниматься диджитал-маркетингом... Список большой. Что изучают студенты? Медиаэкономику, управление проектами, основы драматургии, UI/UX, то есть основу и теорию взаимодействия с пользователями через визуальные интерфейсы и другие интересные дисциплины, — рассказал изданию руководитель образовательной программы «Медиакоммуникации» ВШЭ Александр Куприянов.

Специалист добавил, что студенты, выбравшие эту специальность, научатся созданию медиапродуктов в любом формате, смогут сделать документальный фильм, музыкальный клип и многое другое.

Второе место в рейтинге заняла «Речеведческая экспертиза». Эта специальность объединяет юриспруденцию и лингвистику. Выпускники станут экспертами, которые помогают в раскрытии преступлений.

Третьей стала «Инженерно ориентированная физика». По этой программе готовят специалистов на современных высокотехнологичных предприятиях, выпускающих наукоёмкую продукцию. Как правило, обучение частично проходит на английском языке.

В десятку также вошли «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение», «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», «Организация информационного производства», «Искусственный интеллект и разработка программных продуктов», «Мехатроника и робототехника», «Международные отношения в Арктике», и «История России. Историко-культурный туризм».

Как передавал NEWS.ru, Министерство науки и высшего образования России работает над тем, чтобы создать новый формат дипломов о высшем образовании. Замминистра Елена Дружинина сообщила, что в ведомстве хотят перейти на электронный формат.