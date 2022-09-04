Названы самые опасные для животных продукты Ветеринар Шеляков: шоколад, виноград и шашлык могут стать ядом для собак и кошек

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Многие продукты, приносящие человеку пользу и удовольствие, могут стать смертельным ядом для домашних животных. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков. Он, в частности, подчеркнул, что опасность могут представлять продукты с праздничного стола.

В шоколаде содержится алкалоид. У людей он вызывает эйфорию и возбуждение, а вот для собак и кошек — это смертельный яд. То же самое относится к винограду. <...> Также под запретом все соленое, копченое и острое. Абсолютным ядом является, например, шашлык, — заявил Шеляков.

Также спровоцировать развитие болезней собак и кошек может избыток сахара, хоть он не настолько вреден, как шоколад или виноград. По словам врача, глюкоза и сахароза являются специфическими веществами, к которым эволюция животных не приспособила. Поэтому он не рекомендовал давать питомцам сладкие фрукты, изюм, урюк.

Кроме того, плоды красного цвета могут вызвать у животных аллергию. Поэтому кормить их можно только несладкими овощами и фруктами зеленого цвета. Например, собакам можно давать яблоки, это стимулирует пищеварение и хорошо для зубов. Желательно чистить его от кожуры. Также можно дать зеленый сладкий перец.

Также Шеляков строго запретил приучать животных к алкоголю.

Ранее стало известно, что собака застрелила мужчину из ружья в Тосненском районе Ленобласти. По данным газеты, двое друзей вместе с собакой поехали в лес под Тосно на охоту. После нее они сложили ружья на заднее сиденье авто, но забыли поставить одно из них на предохранитель. Мужчины сели в машину, а собака, по предварительным данным, нажала на спусковой крючок, когда крутилась на сиденье.