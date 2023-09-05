Названы самые опасные для здоровья почек продукты Диетолог Гинзбург: пересоленные и жареные продукты вредят здоровью почек

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Употребление пересоленных, копченых и жареных продуктов вредит здоровью почек, рассказал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. Кроме того, опасным является и большое количество мяса в рационе. По словам медика, избыток белка может привести к изнашиванию органа.

Вредными для почек считаются пересоленные продукты, например соленая рыба, овощи, картофельные чипсы. Избыток соли создает дополнительную нагрузку на почки, — сообщил врач.

Гинзбург также отметил, что принести вред почкам может и частое употребление жареных и копченых продуктов. Проходя через орган, содержащиеся в них токсичные вещества отравляют клетки и снижают функциональную активность самих почек. Помимо этого, навредить здоровью может и избыточное употребление мяса. Часто такого питания придерживаются культуристы для наращивания мышечной массы.

Избыток мяса, белка создает в крови избыток аминокислот, с которыми почкам приходится возиться. Они от этого скорее старятся, изнашиваются, — подчеркнул специалист.

Врач Валерия Румянцева ранее заявила, что частое употребление таблеток, в особенности анальгетиков может негативно сказаться на работе почек и привести к почечной недостаточности. Эксперт отметила, что на работу почек также влияет количество употребляемой воды. По словам врача, и переизбыток, и недостаток жидкости в организме может оказать негативный эффект.