Названы самые опасные часы для похода в магазин

https://static.news.ru/photo/40ffb5c4-3ae6-11eb-81d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ретейлеры назвали самое опасное время для покупок из-за коронавируса. От похода в магазин лучше воздержаться от 9:00 и с 18:00 до 19:00.

Есть обязательные «часы пик» в магазинах: до 9 часов утра, когда люди идут на работу, забегают в булочные, кондитерские, магазинчики, чтобы купить себе что-то на завтрак, и с 18:00 до 19:00, когда многие возвращаются с работы, — цитирует «Радио 1» директора по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илью Власенко.

Он добавил, что перед Новым годом увеличивается время работы магазинов, прежде всего гипер- и супермаркетов, чтобы покупатели не создавали огромных очередей. Избежать опасности заражения можно и воспользовавшись новогодними акциями уже сейчас, а не в последние дни перед праздником.

По словам Власенко, какие-то продукты на новогодний стол можно закупить уже сейчас, например, консервы, овощи и фрукты, которые могут долго храниться. При этом в АКОРТ рекомендуют продуктовым магазинам, насколько это возможно, рассчитывать количество посетителей, которые допускаются в торговый зал.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий рассказал, какой способ сэкономить на новогоднем столе нежелателен.