Названы самые опасные бактерии, выживающие даже при морозах в России Микробиолог Чубатова: стрептококк и стафилококк способны выжить на холоде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такие бактерии, как стрептококк и стафилококк, способны развиваться в том числе в холоде и способны выжить даже в холодное время года, заявила NEWS.ru микробиолог Светлана Чубатова. По ее словам, эти микробы могут вызвать нарывы, фурункулы, отиты, а также боль и першение в горле, насморк.

Даже в холоде бактерии могут развиваться, одними из самых известных являются стрептококк и стафилококк. Они могут вызвать нарывы, фурункулы, отиты, а также боль и першение в горле, насморк. Стоит осуществлять профилактику таких бактериальных заболеваний, как стрептодермия — ей чаще всего болеют дети — и воспаление золотистого стафилококка, — заявила она.

По словам врача, бороться с бактериями можно разными способами и для этого необязательно пить антибиотики. Так, альтернативой этому могут стать фитопрепараты, а также ведение здорового образа жизни.

Крепкий иммунитет справится с любой бактерией, поэтому нужно чаще гулять на свежем воздухе, пропить витамины и употреблять здоровую пищу, — резюмировала она.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти в ноябре и достигнуть пика в декабре. При этом масштабы распространения вируса зимой, как заметил эксперт, на данный момент невозможно предсказать, в том числе из-за низкого порога коллективного иммунитета.