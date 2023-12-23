Названы самые обсуждаемые регионы России для новогоднего туризма Краснодарский край стал лидером обсуждения новогоднего туризма в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи социальных сетей в контексте новогоднего туризма чаще всего упоминали Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург, данные компании «Медиалогия» приводит ТАСС. Также в топ-5 упоминаний вошли Татарстан и Крым.

По имеющимся данным, с ноября по декабрь Краснодарский край в социальных сетях в контексте направлений для поездок в новогодние каникулы упоминался более 661 тысячи раз. На втором месте оказалась Москва с результатом более 462 тысяч упоминаний, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, о котором вспомнили 362,8 тысячи раза. За ними следуют Татарстан (328,9 тысячи) и Крым (296,7 тысячи)

Далее по списку упоминаний идут Башкортостан, Нижегородская, Самарская, Кемеровская, Свердловская области. При создании рейтинга учитывались сообщения в русскоязычном сегменте платформ социальных медиа в контексте «новогодний туризм». Исследование проводилось с 1 ноября по 15 декабря текущего года.

Ранее трэвэл-блогер Наталия Ансталь рассказала, что в России есть множество направлений, на которые стоит обратить внимание при выборе места для новогоднего семейного отдыха. К таковым она отнесла Великий Устюг, Кострому, карельскую Рускеалу, Калининград, а также Москву, Санкт-Петербург и Камчатку.

В свою очередь, аналитики выяснили, что авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород стали самыми доступными на время новогодних каникул. Также среди наиболее выгодных направлений значатся Казань, Калининград и Архангельск, билеты в эти города стоят от 9 до 17 тысяч рублей туда-обратно.