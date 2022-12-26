Названы самые неудачные образы для новогодних фотосессий Стилист Юрина назвала свитеры с оленями одними из самых неудачных нарядов для новогодних фотосессий

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Свитеры с оленями, колпаки Санта-Клауса, елочная мишура на шее и гольфы с бантиками являются одними из самых неудачных атрибутов для новогодней фотосессии, рассказала в беседе с «Газетой.ru» стилист Елена Юрина. Чтобы снимки радовали глаз и не выглядели, как сотни таких же кадров с фотостоков, нужно забыть об этих избитых приемах. Для оригинального образа эксперт также посоветовала избегать надуманных поз с елочными шариками и фото с передачей подарков. Частой ошибкой на фото также является дисгармония между женским и мужским образами, отметила стилист.

Вбейте в Google «новогодняя фотосессия» — и увидите сотни фото в однотипных красно-белых свитерах с этими животными. Избитый прием, о котором пора забыть, к тому же, такие свитеры после съемки лягут мертвым грузом в шкафу, — объяснила стилист.

Пижама — такой же неудачный выбор наряда, добавила Юрина. Такие наряды, по ее словам, допустимы для романтической фотосессии, но выставлять снимки на всеобщее обозрение не стоит. Пижама — это домашняя одежда, поэтому, когда человек делает фотографию в ней и отправляет затем снимок семье, друзьям или постит его в соцсетях, то он фактически раздет, пояснила стилист.

Женщина в вечернем платье и в туфлях на шпильке, с укладкой и макияжем выглядит нелепо, если рядом муж в обычных брюках и рубашке, отметила Юрина. Если у мужчины нет костюма и туфель, лучше устроить семейную фотосессию в джинсах и белых футболках, посоветовала стилист.

Наигранные эмоции тоже не помогут создать атмосферу праздника на снимках, отметила она.

Демонстративная передача подарков, натянутые улыбки, показные объятия — не делайте так, если не хотите, чтобы ваши кадры были похожи на фото с фотостоков. Главный совет — чувствуйте себя естественно, шутите и веселитесь в кадре, как в реальной жизни, и тогда на память останутся трогательные и теплые фото, — подчеркнула Юрина.

Ранее среди россиян провели опрос, попросив назвать худшие подарки на Новый год. Антирейтинг возглавили одежда и сувениры, также в числе неудачных презентов оказались сладости, косметика, наборы инструментов, цветы и купоны.