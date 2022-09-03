Названы самые необычные вакансии в России В топ самых необычных вакансий в России вошел переворачиватель календаря под песню Шуфутинского

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Переворачиватель календаря под песню шансонье Михаила Шуфутинского, дегустатор семечек и специалист по дружбе попали в топ самых редких и необычных вакансий по версии рекрутингового сервиса hh.ru. Специалисты из Headhunter провели анализ около 900 тысяч актуальных позиций по всей России, сообщает ТАСС.

Вакансия календарь-менеджера доступна для жителей Нижнего Новгорода. Желающим предстоит работать по этой специальности на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» — «Факел» 3 сентября. Работодатель требует от соискателя любви к футболу и творчеству Шуфутинского, знания российского шансона и способности не сойти с ума за 90 минут работы. Компания готова обеспечить календарь-менеджера мазью для суставов на пальцах. Платят 39 тысяч рублей на руки.

Помимо этого, в список вакантных позиций вошел специалист по дружбе в московской компании. Соискателю предстоит обедать с коллегами в корпоративном кафе, радоваться их успехам и достижениям, а также смеяться над шутками и мемами.

Также в подборку экспертов hh.ru вошел траурный церемониймейстер в Магнитогорске. Будущему сотруднику нужно будет проводить церемонии в залах прощания, на кладбище и на поминках. Кроме того, желающий занять рабочее место должен писать индивидуальные речи. В список требований работодателя вошли навыки ораторского искусства, способность слаженно действовать в нестандартных ситуациях и толерантность.

Перечень необычных вакансий также пополнил набивщик боксерских груш (Нижний Новгород), дегустатор семечек и арахиса (Тамбов).

Уволенных из IKEA IT-специалистов пригласили на работу в Ростех. В российской компании ищут сотрудников в оборонный сектор, авиастроение, двигателестроение, IT и радиоэлектронику. Подходящие вакансии для специалистов открыты в холдингах «Объединенная авиастроительная корпорация», «Росэлектроника», «Высокоточные комплексы» и «РТ-Информ». Структурным подразделениям компании требуются порядка 2,5 тысячи новых сотрудников.