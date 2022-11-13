Названы самые необычные вакансии ноября «Работа.ру»: в рейтинг необычных вакансий ноября вошли фаршесоставитель и аэродизайнер

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Сервис «Работа.ру» составил список самых необычных вакансий, которые работодатели разместили на ресурсе в ноябре. Среди таковых значатся фаршесоставитель, аэродизайнер и переплетчик. Подборка оказалась в распоряжении ТАСС.

Так, в Омске на пищевое производство ищут фаршесоставителя. В его задачи будет входить «ведение процесса подготовки и составления фарша в куттере, мешалке и волчке». Работодатель ожидает, что претендент на вакансию будет иметь действующую медицинскую книжку и хотя бы минимальный опыт работы по профилю.

В Воронеже размещена вакансия дозировщика-рецептурщика, который должен составлять соусы и начинки, дозировать, смешивать и разливать продукцию.

Новосибирские работодатели находятся в поиске аэродизайнера. Этот человек должен уметь надувать гелиевые шары и оформлять композиции из них, а также консультировать покупателей и выкладывать товар.

В Костроме на ювелирное производство требуется ювелир, чьими обязанностями станет создание 3D-моделей по фото и эскизам.

В крупную московскую компанию требуется переплетчик, который будет «собирать фотокниги, работать на крышкоделательном оборудовании, приклеивать капталы и вставлять блоки в обложку». Для соискателя вакантной должности требуется наличие опыта не менее двух лет.

Ранее эксперты назвали вакансии, на которые, по их мнению, увеличится спрос в 2023 году. Среди них рабочие и инженеры. По словам специалистов, нехватка кадров ожидает отрасли машиностроения и обрабатывающей промышленности. Работодатели же будут сокращать фонд оплаты труда, увольняя малопроизводительных сотрудников и переводя персонал на другие формы отношений, предполагают спикеры.

В свою очередь председатель комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки Михаил Погосян заявил, что 75% работодателей пожаловались на дефицит кадров в стране. По его словам, перед российской системой высшего образования сейчас стоит задача подготовки лидеров технологического развития.