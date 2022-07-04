Названы самые модные этим летом цвета в одежде Модный редактор Манукова назвала самые модные этим летом цвета в одежде

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Самые актуальные цвета этого лета в гардеробе — небесно-голубой, лавандовый, мятный, оранжевый и белый, сообщила модный редактор Юлия Манукова «Газете.Ru». Небесно-голубой она посоветовала сочетать с белоснежными кроссовками, с шёлком, твидом и денимом. Такой цвет, по её словам, хорошо смотрится почти со всеми оттенками.

Подобрать образ под лавандовый цвет может быть трудно, предупредила Манукова. Мятный, по её словам, даёт «успокаивающий эффект», а оранжевый — жизнерадостный.

Этим летом в моде не только ярко-белый цвет, но и различные его интерпретации, например оттенок пломбира или слоновой кости. Их можно сочетать с любыми цветными вещами и аксессуарами, а также с фактурной обувью, — сказала она.

Манукова порекомендовала присмотреться к белоснежным льняным костюмам, рубашкам мужского кроя, брюкам палаццо и летним платьям.

Основательница российского бренда белья Виктория Янчевская ранее посоветовала идеальные бюстгальтеры на лето. По её мнению, таковыми являются модели из сетки или тонкого кружева. Самые практичные в жару, по её словам, бюстгальтеры с косточками, топы-бандо и бралетты. От бюстгальтеров с поролоном Янчевская посоветовала отказаться.