Названы самые красивые места Подмосковья для уик-энда Блогер Друкер назвала Звенигород и Коломну самыми красивыми местами для отдыха

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь, Звенигорд, Московская область

Подмосковье интересно для туристов тем, что туда можно добраться за сутки, при этом количество интересных городов и мест довольно велико, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Евгения Друкер. По ее словам, при этом хотя бы раз стоит посетить Переславль-Залесский, Звенигород и Коломну.

Можно отправиться в Переславль-Залесский, Звенигород или Коломну, там масса различных музеев, Коломенский кремль. В хорошую погоду можно взять пешеходные экскурсии. Во Владимире детям будет интересно посетить Музей пряника, Музей пастилы. В Переславле есть множество красивых монастырей, которые можно посетить в качестве исторических экскурсий. Например, Никольский монастырь, Феодоровский женский или Горицкий Успенский монастырь, — рассказала Друкер.

Блогер отметила, что в Подмосковье много красивых баз отдыха, где можно отдохнуть всей семьей, однако такое путешествие обойдется недешево. Стоимость дома на уик-энд составит примерно 50 тысяч рублей.

Также в Подмосковье советую посетить Приокско-Террасный заповедник или Лосиную биостанцию. Природные заповедники — отличное место, чтобы отдохнуть на природе, посмотреть красивые пейзажи и сделать фотографии, — добавила Друкер.

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