Названы самые красивые места для зимних прогулок в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/64b0b416-4cdc-11eb-9490-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Региональный комитет по туризму назвал пятёрку самых красивых локаций для зимних прогулок в Подмосковье.

Сделать красивые снимки на память, а также погулять, рассматривая уникальную церковь Знамения Пресвятой Богородицы, можно в подмосковном городе Подольске. Церковь построена в нехарактерном для России архитектурном стиле — в виде креста с округлыми краями, при этом в середине ансамбля возвышается башня, на которой вместо купола красуется корона.

Ещё одна локация для запоминающейся зимней прогулки — территория Коломенского кремля.

На территории Кремля приятно гулять, наслаждаться видами древней архитектуры, пообедать в одном из многочисленных кафе, купить что-нибудь на память в сувенирных лавках, а также попробовать знаменитые пастилу и калач, — рассказали в комитете РИА Новости.

Также можно погулять по территории Зарайского кремля — одного из немногих древних кремлей, который сохранился до наших дней. Здесь посетители смогут увидеть Никольский собор, собор Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также здание бывших Присутственных мест, духовного училища, где располагаются экспозиции музея.

Еще одно любопытное место, которое стоит посетить — киногород Piligrim Porto в Солнечногорске. Парк представляет собой комплекс построек европейского города XVIII века с центральной площадью, гостиницей, домом губернатора, готическим собором и погостом с виселицей.

По киногороду можно не только прогуляться, сделав запоминающиеся фотографии, но и пройти квест, посетить магазины, пообедать в кафе или на барбекю-зоне с мангалами, — отметили в комитете по туризму.

Пятёрку живописных зимних локаций замыкает парк-усадьба Кривякино в Воскресенске. Ранее проект реконструкции парка получил престижную премию конкурса «Лучший объект сохранения и развития» в рамках III всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». В парке можно неспешно прогуляться, наслаждаясь духом русского дворянства, а также посетить один из павильонов-кафе.

Ранее NEWS.ru писал, что Санкт-Петербург стал лидером среди направлений внутреннего зимнего туризма у состоятельных россиян, а самым востребованным курортом названы Мальдивы.