Названы самые горячие точки СВО: где сейчас идут бои и ждут главную битву

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения ВСУ Украины потеряли 169 бойцов в ходе ожесточенных боев в районе Работино в ночь на 18 августа, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Минобороны России информацию не комментировало. По словам военэксперта Алексея Суконкина, именно Работино стало главной целью ВСУ в ходе контрнаступления. Зачем Киеву нужен этот населенный пункт и где еще в зоне СВО «очень горячо» — в материале NEWS.ru.

Где на Украине идут самые ожесточенные бои и почему именно там

Наиболее ожесточенные бои в настоящее время ведутся на Запорожском направлении, в частности в районе Работино, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил, что ВСУ пытаются пробиться к городу Токмаку и дальше — к Азовскому морю, но терпят неудачу.

«Очень ожесточенные бои идут в районе Донецкой агломерации, так как очень важно отодвинуть их (ВСУ. — NEWS.ru) оттуда — от Марьинки и Авдеевки. Ну и районы, где мы, предположительно, наступаем — Купянское направление в Харьковской области. Кроме того, в районе Артемовска идут бои», — сказал эксперт.

Он также высказал предположение, что потенциал украинских войск иссякнет в течение недели или двух.

По мнению военэксперта Анатолия Матвийчука, ВСУ готовятся к генеральному сражению с ВС России на Запорожском направлении. По его словам, на передовую отправят самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом Матвийчук выразил уверенность в том, что ВС РФ остановят ВСУ. По мнению Матвийчука, ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.

По словам Суконкина, ВСУ также пытаются забрасывать диверсионно-разведывательные группы на противоположный берег Днепра в районе Каховки, севернее Антоновского моста. В беседе с NEWS.ru он предположил, что ВСУ в ходе таких операций терпят неудачи.

Фото: МО Украины

Почему Работино стало целью № 1 для ВСУ

Основная цель контрнаступления ВСУ заключается в попытке прорваться к населенным пунктам Токмак и Мелитополь Запорожской области, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, по этой причине украинские войска упорно пытаются прорвать российскую оборону в Работино. Суконкин отметил, что руководство армии Украины отправляет на Запорожское направление самые подготовленные подразделения и большое число единиц западной военной техники.

«82-я десантно-штурмовая бригада получила около 90 БМП Stryker (США), 30–40 БМП Marder (Германия), 14 британских танков Challenger 2. Бригада введена в бой, пытается прорвать оборону, противостоящую ВСУ. То, что самое мощное соединение украинской армии брошено на попытку прорыва, говорит о том, что других сил нет, последний резерв бросили в бой. Наиболее важный момент во всей этой ситуации — направление Работино в Запорожье. В этом и был смысл контрнаступления ВСУ — пытаться прорваться на Токмак и Мелитополь», — считает Суконкин.

Важным направлением для ВСУ и российской армии также является Купянское. По словам эксперта, ВС России идут в наступление и берут под свой контроль опорные пункты украинских военных. Кроме того, Суконкин упомянул о боях за Клещеевку, которая находится в 10–15 км от Артемовска. Он считает, что действия российских сил на этом участке не вызывают никакого беспокойства.

Военный эксперт также отметил бои в Херсонской области.

«Предположительно, ВСУ пытаются высаживать диверсионные разведывательные группы на берегу Днепра, в районе Каховки, севернее Антоновского моста, но получают там по шапке и уходят. Предположу, что ВСУ еще не пытались высадить крупный десант», — сказал Суконкин.

Что говорит Минобороны России о ситуации вокруг Работино

Минобороны РФ еще 18 августа сообщило, что ВСУ потеряли до 195 человек при попытке атаковать в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По информации ведомства, ВС России отразили две атаки.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы», — говорится в публикации.

Уточняется, что ВСУ потеряли также две боевые машины пехоты, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубицу L119 производства Великобритании.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Закончатся ли резервы ВСУ в случае разгрома 82-й десантно-штурмовой бригады

Появившуюся на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ многие СМИ окрестили «последним резервом Зеленского», однако такая характеристика не соответствует действительности, рассказал в беседе с «Царьградом» военный эксперт полковник запаса Роман Насонов. По его словам, у Киева в запасе еще достаточно сил, а элитная часть нужна на фронте, «чтобы остальные не побежали».

Эксперт пояснил, что эта бригада действительно является элитной на общем фоне ВСУ, офицеры и солдаты подразделения имеют боевой опыт и натовскую технику на вооружении. Бригада пытается атаковать российские позиции в Работино, хотя и безуспешно.

«Данная бригада не последняя, она может быть последней в оперативном резерве командующего сухопутными войсками или командующего объединенным фронтом, но никак не стратегического командования», — отметил Насонов.

Он также уточнил, что 82-я бригада использует технику из разных стран, а это значит, что танки, БМП и БТР не предназначены для совместного ведения боевых действий, так как каждый тип техники задуман и подогнан под определенную тактику и доктрину. При этом Насонов выразил уверенность, что в запасе у Киева еще достаточно сил, а элитная часть нужна на фронте не для удачного прорыва, а для поднятия у остальных боевого духа, который в последнее время сильно упал.

«Вывод данного соединения из резерва и переход его в первый эшелон наступающих частей говорит о том, что в настоящее время боевой дух подразделений и частей на переднем крае сильно упал. <...> Говорит о том, что им надо что-то, хотя бы где-то, хотя бы как-то, но предъявить тем спонсорам, которые оплачивают им эту данную активную фазу наступательной операции», — резюмировал эксперт.

Фото: МО Украины

Помогут ли ВСУ 200 танкистов, переученных на Abrams

В каждом американском танке Abrams должно присутствовать четыре члена экипажа, а потому 200 обученных бойцов ВСУ хватит лишь на 50 танков, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что для усиленных боевых действий такого количества танков будет недостаточно, украинской армии требуется минимум 250 Abrams.

«Если 200 человек закончили обучение на Abrams, то около 50 танков можно обеспечить экипажами в идеале. У американских танков экипаж состоит из четырех человек. Это усиленный танковый батальон — 50 машин, но для боевых действий уровня СВО недостаточно. Нужно минимум танков 250», — подчеркнул Дандыкин.

Также он отметил, что для эксплуатации танков Abrams необходимы сотни специалистов обслуживающего персонала. Кроме этого, нужны эвакуационные автомобили, заправщики и ремонтные машины. В противном случае американская техника не сможет полноценно функционировать, утверждает военный эксперт.

Читайте также:

Названы населенные пункты зоны СВО, где идут самые ожесточенные бои

Военэксперт рассказал о строительстве линий обороны России в зоне СВО

Стало известно, сколько танков Abrams смогут оседлать 200 украинцев

Военэксперт назвал главную цель контрнаступления ВСУ

Атака на Крым и задержание шпионки в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 19 августа

Военэксперт объяснил краткий срок обучения украинцев на F-16