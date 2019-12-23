https://static.news.ru/photo/61d706b8-2533-11ea-9863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова назвала самые проблемные с точки зрения экологии регионы страны. По её словам, наибольшие проблемы имеют место быть на Дальнем Востоке из-за «исчезновения редких видов древесины».

Кроме того, глава ведомства подчеркнула, что данный регион связан с проблемами, вызванными разработкой месторождений угля и стивидорными компаниями, сообщает газета «Известия».

Радионова подчеркнула, что в той же Находке проблема угольной добычи стоит особенно остро, поскольку жители города не могут открыть окна из-за концентрации угольной пыли в воздухе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росприроднадзор проверит ход реализации реформы обращения с отходами. В частности, ведомство проанализирует работу региональных операторов. Глава ведомства Светлана Радионова подчеркнула, что реформа сопряжена с большими сложностями и существует большое «поле для работы». По её словам, уже сейчас раздельный сбор мусора люди воспринимают как что-то необходимое.