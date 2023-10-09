Названы самые эффективные способы очистки зубов от налета Малышева назвала ирригаторы самыми эффективными средствами для чистки зубов

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Ирригаторы и ультразвуковые щетки являются самыми эффективными средствами для чистки зубов, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Она подчеркнула, что они не только очищают зубы от налета, но и массажируют десны. При этом зубная паста при использовании ирригаторов и механических щеток не требуется.

Гость программы врач-стоматолог Максим Абушенков рассказал, что ирригаторы хорошо прочищают межзубные пространства. Это обусловлено тем, что они подают струю воды под давлением, выталкивая остатки пищи. Отмечается, что в ирригаторы можно заливать как обычную воду, так и специальные бальзамы, освежающие дыхание.

Ультразвуковые щетки также относятся к числу эффективных средств для очистки зубов от налета. Они выполняют выметающие движения, делая большую часть работы за человека. Кроме того, они «разбивают» налет за счет звукового эффекта, делают массаж, а также пенят слюну, что позволяет не использовать зубную пасту. Несмотря на высокую эффективность ирригаторов и механических щеток, простые зубные щетки остаются основным инструментом для поддержания гигиены ротовой полости. Однако они должны отвечать определенным стандартам.

Простая щетка должна быть с удобной ручкой, ровной и без изгибов. Ее диаметр не должен превышать один сантиметр. Должна быть небольшая головка, примерно два сантиметра. Щетина должна быть густая, но не слишком, то есть от пяти до шести тысяч щетинок. Они должны быть закруглены, — рассказал Абушенков.

Стоматолог Оксана Леонова ранее перечислила плюсы регулярной профессиональной чистки зубов. По ее словам, выполнение этой процедуры позволит пациентам сэкономить, так как она обходится дешевле, чем лечение кариеса и пульпита. Кроме того, профессиональная чистка позволяет удалить плотный налет из труднодоступных мест.