https://static.news.ru/photo/380338b0-1fdf-11ea-bebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России кандидатов предпенсионного возраста готовы взять на работу на производство и в ритейл. Такие данные были получены в результате исследования сервиса по поиску персонала.

Анализ данных показал, что взять на работу граждан старше 55 лет готовы 16,3% работодателей из сфер производства и агропромышленности. Второе место заняла сфера ритейла — 14,7%. На третьем — ресторанная (10,7%) и транспортная (10%) отрасли, пишет «Работа.ру».

Сложнее всего предпенисонерам и пенсионерам будет устроиться в сферу страхования (0,3%), СМИ, издательской деятельности и консалтинг — по 0,4% компаний.

Ранее в Пенсионном фонде России разъяснили, какие льготы положены россиянам до выхода на пенсию. Право на льготы наступает за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию. У женщин это время наступает в 55 лет, у мужчин — в 60. В частности, предпенсионеры имеют право на два выходных дня в год для прохождения диспансеризации.