https://static.news.ru/photo/95712e72-1e58-11ea-9cd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самым дорогим билетом на поезд на новогодние праздники оказался билет из Тюмени во Владивосток, купленный за 56 тысяч рублей.

Рейтинг составил сервис путешествий Туту.ру. Пять самых дорогих билетов из десяти куплены иностранцами. Это три билета в купе по маршруту Москва — Владивосток, которые приобрели граждане США (стоимость — от 23 до 29 тысяч рублей). И два — в вагон люкс по маршруту Владивосток — Иркутск, купленные двумя гражданами Кореи. Им пришлось заплатить за поездку почти по 40 тысяч рублей.

В рейтинг попал заказ семьи из трех человек, которая поедет из Москвы в Барнаул в купе без соседей за 65 058 рублей.

Как писал NEWS.ru, россияне раскупили новогодние путёвки на курорты Ставропольского края, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он заявил о стопроцентной загруженности гостиничного комплекса в предстоящие новогодние праздники.

Глава региона отметил, что курорты, находящиеся в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Минеральных Водах, предлагают альтернативный вариант досуга на каникулы. По его словам, нужно не объедаться салатами на диване, а подправить здоровье с помощью целебной воды и горного воздуха. Владимиров также сообщил, что за последние шесть лет поток туристов в Ставропольский край вырос на 70%.