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Названы самые дешёвые для полётов этой осенью города России

14:56, 29 октября 2020
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Специалисты проанализировали стоимость билетов на самолёты с 1 сентября по 30 ноября и составили рейтинг российских городов-миллионников, куда улететь этой осенью будет дешевле всего.

Самым бюджетным направлением аналитики назвали Волгоград, средний чек в этом направлении из других городов составляет 4896 руб. в одну сторону. На втором месте Ростов-на-Дону — средний чек в этот город составляет 4983 руб.

В Казань и Воронеж можно улететь в среднем за 5275 руб. и 5 24 руб. соответственно. Москва и Санкт-Петербург заняли в списке пятое и шестое места. Так, в столицу можно улететь в среднем за 5541 руб., в Санкт-Петербург — за 5546 руб.

В топ-10 дешёвых авианаправлений также вошли Уфа, Пермь и Екатеринбург, пишет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил, что россиянам не стоит ждать низких цен на авиабилеты после возобновления международного авиасообщения, так как первое время «спрос будет очень высоким».

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