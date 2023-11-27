Названы самые аллергенные домашние растения Ландшафтный дизайнер Воронова: герань может вызвать аллергию

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К наиболее аллергенным домашним растениям относятся герань, папоротник, филодендрон, диффенбахия, алказия, цикламен и толстянка, предупредила ландшафтный дизайнер Ольга Воронова. В разговоре с aif.ru эксперт подчеркнула, что отсутствие или наличие аллергической реакции зависит от индивидуальных особенностей организма.

Всегда следует учитывать тот факт, что наличие или отсутствие аллергической реакции на конкретное растение — явление сугубо индивидуальное, просто у перечисленных растений непереносимость человеком в той или иной степени наблюдается чаще, — пояснила дизайнер.

Герань содержит эфирные масла, которые могут спровоцировать головные боли, высыпания на коже, а в редких случаях даже удушье. Воронова уточнила, что папоротник производит мелкие споры, распространяющиеся по всему помещению. Из-за них могут начаться проблемы с дыханием, в том числе сильный кашель.

Дизайнер добавила, что сильную аллергию могут вызвать лилии и гиацинты. Они распространяют сильный запах, который негативно воздействует на некоторых людей. При этом домашние орхидеи и тюльпаны приводят к аллергическим реакциям в редких случаях, уточнила эксперт.

Врач-иммунолог Ирина Манина ранее рассказала, что плесень в квартире может вызвать аллергию. По ее словам, грибки плесени особенно вредны для здоровья детей и могут привести к развитию бронхолегочных заболеваний.