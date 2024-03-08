Названы самые опасные цветы для аллергиков Аллерголог Меметова предупредила об опасности хризантем

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Наиболее часто аллергию вызывают такие цветы, как астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы, рассказала в беседе с телеканалом RT врач-аллерголог Гульнара Меметова. По ее словам, причиной является их легкая пыльца. Она быстро поднимается в воздух и оседает на различных поверхностях.

У них легкая и обильная пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на самых разных поверхностях. А вот каллы, лилии и сирень скорее приведут не к аллергической реакции, а к сильной головной боли, так как аромат у них довольно яркий и тяжелый, — предупредила Меметова.

Наименее опасными для аллергиков являются тюльпаны, кустовые розы и нарциссы, добавила эксперт. Орхидеи вообще не вызывают аллергию из-за отсутствия пыльцы. По словам врача, при первых симптомах необходимо убрать букет, принять душ и промыть нос чистой водой. При длительной реакции лучше обратиться к врачу.

Ранее эксперт по этикету Кристина Галоян заявила, что самый популярный подарок женщинам к 8 Марта — цветы — на самом деле является неэтичным, если они преподнесены без вазы. Также, по ее словам, дамы не любят стандартные коробки конфет из супермаркета.