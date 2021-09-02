Названы русские обычаи, которые приводят американцев в щенячий восторг

Россиянка, проживающая в Нью-Йорке, поделилась русскими обычаями, которые приводят американцев в восторг. Об этом она рассказала в своём блоге «50 оттенков Нью-Йорка» на платформе «Яндекс. Дзен».

Американцы почти никогда не говорят тосты. Исключением можно считать какое-нибудь короткое слово вроде cheers. Поэтому мастеров красноречия во время спича слушают, буквально приоткрыв рот, особенно тех, кто прибыл откуда-нибудь из южных областей нашей страны, — поделилась россиянка.

При этом американцев очень сильно увлекает традиция отмечать «старый Новый год», когда люди зажигают свечи и загадывают желания. Их также удивляет способность россиян мастерить вещи своими руками. Например, связать коврик или прихватку для кухни из поношенной одежды или сделать панно в прихожую из пробок разных оттенков.

В целом американские друзья блогера приходят в восторг и рвутся к её семье в гости, когда узнают, что она собирается отмечать какой-нибудь русский праздник.

Ранее китайское издание Sohu опубликовало инструкцию о том, как прийти в гости к русским и не оказаться в неудобной ситуации. Главное условие — заранее предупредить русского человека, что вы собираетесь к нему прийти в гости. Русские, по мнению китайцев, не любят незваных гостей, но любят гостинцы. При этом главными темами застолья могут стать политика, литература, искусство, фильмы, а также народные культурные достижения.