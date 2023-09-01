Названы российские вертолеты, способные сбивать украинские БПЛА Герой России Липовой: для вертолетов ВС России не составит труда сбить БПЛА ВСУ

Фото: МО РФ

Герой России, генерал-майор авиации, Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что практически любой транспортно-боевой вертолет, состоящий на вооружении ВС РФ, найдет и уничтожит украинские БПЛА. Он отметил, что дежурство в данном случае ведется круглые сутки.

Для борьбы с украинскими БПЛА подойдут все имеющиеся на вооружении России вертолеты. От транспортно-боевых — Ми-8, Ми-24, Ми-35, до Ка-52 и Ми-28. В среднем вертолет может висеть в воздухе до четырех часов. Предположу, что дежурство в заданном районе будет вестись круглосуточно, — подчеркнул Липовой.

Он объяснил, что вертолеты — одни из лучших борцов с БПЛА. Он отметил, что винтокрылые машины способны выявлять и уничтожать БПЛА на сверхмалых высотах (до 50 метров), как раз там, где дроны не всегда заметны для РЛС систем ПВО.

Эксперт добавил, вертолет обладает больше свободой действий, маневров, нежели истребитель — он может максимально приблизиться к цели, зависнуть, «кружить» рядом с БПЛА и безошибочно определить тип дрона.

На территории города Орла появится аэропорт, который будет предназначен для перехвата дронов, летящих по направлению к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления в День работников комплекса городского хозяйства, передает РИА Новости. По его словам, в Москве сделали многое для защиты города от беспилотников.

Собянин подчеркнул, что украинские власти почти каждый день пытаются совершить теракты в Москве. Обустройство аэропорта в Орле еще не закончено, однако уже 30 августа один из российских вертолетов сбил летящий в сторону столицы вражеский дрон, отметил мэр.

Ранее стало известно, что российский вертолет Ми-28Н уничтожил украинский дрон в небе над Орловской областью. Это первый случай поражения беспилотника при помощи данной модели вертолета. Отмечается, что огонь велся из 30-миллиметровой пушки, цель была обнаружена при помощи надвутолочного радара и тепловизора. Специалисты вычислили траекторию полета дрона, и вертолет был отправлен на перехват.