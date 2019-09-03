https://static.news.ru/photo/e0725cc4-52a8-11e9-a838-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Kogevnikov/Russian Look/Global Look Press

Российские города с самыми загрязнённым воздухом находятся в Сибири. Об этом говорится в проекте государственного доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Согласно документу, самым загрязнённым российским городом стал Абакан. На втором месте в списке разместился Ангарск, а замыкает тройку антилидеров Барнаул.

В первую десятку также вошли Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл и Лесосибирск.

Кроме того, жители Минусинска, Новокузнецка, Норильска, Петровск-Забайкальского, Улан-Удэ и Читы также проживают в крайне неблагоприятной экологической обстановке.

Отмечается, что Ангарск в последний раз попадал в данный список 14 лет назад, после чего ситуация в городе значительно улучшилась, однако в 2018 году загрязнение воздуха вновь превысило все допустимые нормы.

Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе, — говорится в докладе, который приводит РИА Новости.

При этом городами с самыми загрязненными почвами признаны населённые пункты в Приморском крае, Новгородской области и Санкт-Петербурге. В этих регионах среднероссийский уровень загрязнения почв химическими веществами превышен более чем в 3 раза.

Кроме того, о неблагоприятной экологической обстановке предупредили жителей Мурманской, Кировской, Челябинской, Свердловской областей, а также Забайкальского края, Республики Северная Осетия — Алания и Красноярска.

Отмечается также, что по микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории России.

Ранее News.ru писал о том, что самым тихим в России стал город Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла. За ним следуют Ейск (Краснодарский Край) — 7,9 балла и Михайловск (Ставропольский край) — 7,8 балла. Первые семь позиций заняли города, расположенные на юге страны. Жители отмечают большое количество зелени, хорошую экологию и спокойную атмосферу. Самыми шумными стали Киселёвка (4,3 балла) и Ленинск-Кузнецкий (5,2 балла) в Кемеровской области. На третьем месте подмосковный город Электросталь — 5,3 балла.