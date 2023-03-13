Названы риски применения климатического оружия США Военный эксперт Литовкин: из-за климатического оружия США могут подставить себя под удар

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Климатическим оружием невозможно управлять, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» военный эксперт Виктор Литовкин. Например, если Вашингтон использует его, чтобы устроить цунами на Дальнем Востоке, есть риск, что под удар попадет и западная часть самих США. По его словам, на данный момент нет гарантий, что применение климатического оружия не может обернуться против атакующего.

Проблема климатического оружия заключается в том, что им управлять невозможно. Его применение может отразиться и на той стороне, которая его применит <...> В Вашингтоне приняли план по климатической интервенции для того, чтобы звучало, а для начала надо получить гарантию, что это не аукнется самим Соединенным Штатам, — объяснил Литовкин.

Военный эксперт добавил, что климатическое оружие нацелено на изменение климата в том или ином районе с целью спровоцировать там природные катаклизмы, что приведет к техногенным катастрофам и затруднит ведение боевых действий. Однако никто точно не знает, что именно можно назвать таким оружием, ведь взрыв ядерных бомб также может спровоцировать цунами из-за ударной волны. Литовкин напомнил, что российские подводные торпеды «Посейдон» могут «смыть половину США», поэтому их также можно назвать климатическим оружием.

Белый дом и Конгресс США ранее приняли пятилетний план по «климатическим интервенциям», предусматривающий создание технологии управления климатом. В рамках этой программы ответственные лица будут обязаны представлять отчет из четырех пунктов: определение целей, возможности, необходимые для моделирования, анализа, наблюдения и мониторинга состава атмосферы, прогнозы воздействия на климат и радиационный фон Земли, а также координацию государственных исследований и инвестиций.