Названы риски бесконтрольного приема препаратов от паразитов Паразитолог Морозов: травящие глистов препараты наносят вред печени и почкам

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Бесконтрольный прием препаратов, предназначенных для уничтожения паразитов, сопряжен с рисками получить заболевание печени и почек, рассказал «Газете.Ru» профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Морозов. По его словам, такие лекарства обладают крайней токсичностью.

Любые таблетки небезобидны. Любой препарат, который травит глистов, также наносит вред и хозяину. Например, они могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, аллергические реакции, головные боли и другие побочные эффекты. Только если паразиты есть, риск от применения препаратов оправдан, — сказал паразитолог.

Морозов подчеркнул, что антигельминтики также представляют опасность для микробиома кишечника. По его словам, прием таких лекарств без назначения врача может стать причиной дисбактериоза, который, в свою очередь, приводит к кишечным, общевоспалительным, аутоиммунным и нейропсихическим заболеваниям.

Ранее врач-терапевт Екатерина Терентьева об опасности кишечных инфекций, которые провоцируют рвоты и диарею, что ведет к обезвоживанию организма. Кроме того, по ее словам, заболевание вызывает воспаление слизистой желудка и кишечника и приводит к общей интоксикации организма.