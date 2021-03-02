Названы регионы с самыми высокими тарифами на вывоз мусора

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Тарифы на вывоз мусора в России выросли за год в среднем на 4,05%. Этот показатель даже выше, чем рост цен на остальные услуги ЖКХ. Сложнее всего ситуация в Новосибирской, Омской областях и в Татарстане.

Регионом с самым большим падением тарифа стала Северная Осетия (-18,5%), а самый большой рост наблюдался Новосибирской области (+39,2%). Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Татарстане рост составил +24,8%, в Омской области — +20,9%. В пятёрке лидеров также Приморье (+17%) и Свердловская область (+15%).

В «Российском экологическом операторе» ситуацию прокомментировали следующим образом: в каждом регионе уникальная ситуация, поэтому нельзя сказать, что между тарифами субъектов существует разрыв.

Корректнее смотреть на расчёт платы граждан (он между регионами варьируется меньше, чем тарифы), и, сравнивая отрасль обращения с отходами с другими отраслями, мы можем уверенно сказать, что здесь дифференциация тарифов меньше, чем в других сферах, — пояснил РБК заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин.

Он отметил, что оператор следит за тарифами, но ситуация «не носит острый характер».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат народного хурала (парламента Бурятии) Оксана Бухольцева пришла в ужас от вида улицы Астраханской в Улан-Удэ, где местные жители уже три года живут без уличного туалета и даже без выгребной ямы. В результате все нечистоты выливаются рядом с мусорными баками.

