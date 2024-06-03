Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей РИА Новости: ЯНАО стал лидером рейтинга регионов по уровню благосостояния семей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскими регионами с самым высоким уровнем благосостояния семей в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ханты-Мансийский округ — Югра, как следует из исследования РИА Новости. В конце списка оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня — там семье на жизнь после минимальных расходов остается менее 10 тысяч рублей.

В ЯНАО в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после необходимых трат денежный остаток в среднем составил 141,3 тысячи рублей. В столичных семьях такой остаток составляет 102,1 тысячи рублей. В Югре этот показатель достигает 93,5 тысячи рублей.

Ранее Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область были признаны лидерами рейтинга качества жизни населения в прошлом году. Согласно отчету Агентства стратегических инициатив (АСИ), пятерку замкнули Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

До этого опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что уровень патриотизма в российском обществе достиг максимальных значений и составляет 94%. При этом безусловными патриотами себя считают 62% опрошенных, что больше прошлогоднего показателя на 10 процентных пунктов.