Названы регионы с самым недоступным допобразованием для детей

В России составлен рейтинг регионов по индексу доступности детского дополнительного образования. Показатель высчитывается исходя из количества доступных ребёнку кружков на среднюю зарплату в регионе. Наихудшие показатели оказались у Пензенской области (2,65), сообщает «Газета.ru».

Согласно исследованию «Алгоритмики» российские родители в среднем тратят 29% от заработной платы на дополнительное образование ребёнка. Самые высокие показатели индекса в Тюменской области, он составил 7,9, — сообщили авторы рейтинга.

Москва заняла восьмое место с индексом 5,64. Известно, что в среднем кружки обходятся москвичам в пять тысяч рублей в месяц. При этом самое доступное допобразование для детей — в Бурятии, в месяц родители платят по две тысячи рублей за кружок.

Ранее глава областного департамента образования и науки Андрей Кочеров сообщил, что в Курганской области педагоги следят за детьми в социальных сетях и мессенджерах. По его словам, это позволяет знать, чем «дышит» каждый ребёнок и какие у него намерения.

Он добавил, что не считает это вторжением в личное пространство. По его мнению, это часть воспитательной работы, за которую классные руководители получают дополнительные деньги.